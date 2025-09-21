Valentín Perticarari, Campeón Provincial jugando para Bahía Blanca

El joven tresarroyense Valentín Perticarari, quien está integrando la Selección Sub-15 de Bahía Blanca, se consagro Campeón Provincial en el certamen que se disputo en Mar del Plata al vencer en la final en forma contundente 73 a 43, logrando así el primer título para el combinado bahiense.

En este partido final, Perticarari convirtió 14 puntos (3 de 9 en triples, 1-2 en dobles y 3–4 en libres), tomo 6 rebotes y tuvo 3 asistencias. Como si fuera poco el chico tresarroyense, que juega en Villa Mitre de Bahia Blanca, fue elegido el mejor jugador del torneo.

El conjunto bahiense gano en la etapa clasificatoria a Necochea 87 a 24, luego venció a Mar del Plata 88 a 78, en semifinales venció a Chivilcoy 64 a 46 y en la final supero ampliamente a La Plata 73 a 43 .

