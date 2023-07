Valentina Morán y el Tennis adaptado en el Lawn

1 julio, 2023

El Lawn Tennis este año tiene la novedad del tennis adaptado, con las clases dictadas por el profesor Mariano Carbajal con un trabajo magnifico para estas deportistas.

Valentina Morán habló con LU24 a propósito de su práctica adaptada.

“Tengo 24 años, mi idea era empezar fútbol pero me incliné por el tennis; me gusta mucho, tomo clases los martes y jueves en el Lawn. Mariano es muy buen profesor”, dijo.

“Ahora que practico miro tennis más que antes, acá en el Club me encuentro súper bien, me encanta esto…es hermoso este deporte, me hace bien”, finalizó.

