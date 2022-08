Valentina Pereyra asumió como coordinadora general del Colegio Holandés

2 agosto, 2022 Leido: 216

Desde este 1 de agosto, la docente Valentina Pereyra asumió el rol de coordinadora general del Colegio Holandés. Esta figura, cuya creación venía analizando la Comisión Directiva del establecimiento desde hace un tiempo, se pone en funciones por primera vez, y según contó la propia Valentina a LU 24, implica “una vuelta al primer amor, una emoción muy grande, y además mi carrera docente empezó un 1 de agosto, me fui del colegio un 1 de agosto y vuelvo en la misma fecha. Este es un trabajo diferente, es un rol de coordinación general, llevar los lineamientos de toda la institución a los tres niveles, gestionar los recursos materiales y humanos y en definitiva lo que a mí me gusta: con los equipos directivos, que llevarán adelante el trabajo pedagógico, buscar la innovación y proyectar”.

“Este es un trabajo para el que yo me había preparado en los años de dirección, y seguí haciéndolo, capacitándome. Volver al aula, a recorrer los pasillos de la escuela, al patio, reunirme con los equipos directivos, preparar eventos, es algo que me encanta y una manera de hacer servicio con esta institución que me dio tanto”, sostuvo Valentina.

