Valentina Pereyra y “A escala real, crónica del viaje a la Meca” en El Perseguidor

2 mayo, 2026 0

Este sábado, en la emisión 294 de El Perseguidor, Hugo Costanzo charló con la docente y escritora tresarroyense Valentina Pereyra con motivo de la presentación de su libro “A escala real, crónica del viaje a la Meca” realizada días pasados en el Museo del Automóvil de nuestra ciudad, en la que desarrolló aspectos centrales de la epopeya de cuatro tresarroyenses que fueron en una furgoneta Citroën a California.

Además:

Informe cultural.

La música y la vida de María Elena Walsh.

Día internacional del jazz. La música que une la humanidad. Sus principales cultores. Los inicios.

Los libros más vendidos (informe de Lumi libros).

La música: Sandra Mihanovich, Cuarteto Zupay, Mercedes Sosa, Jairo, Elena Roger con Scalandrum, María Elena Walsh. Charlie Parker, Oscar Alemán, Benny Godman, Glenn Miller, Louis Armstrong y Bing Crosby, Samoa Wilson

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