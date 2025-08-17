Valeria Guido destacó los logros y anunció nuevas propuestas de CRESTA

La coordinadora de CRESTA, Valeria Guido, dialogó con LU24 sobre la actualidad del Centro Regional de Estudios Superiores de Tres Arroyos, marcada en los últimos días por el acto de colación realizado en el Teatro Municipal, donde egresaron estudiantes de diferentes carreras dictadas en convenio con universidades como la Provincial del Sudoeste, la Provincial de Ezeiza y otras instituciones.

Además, resaltó la importancia de la extensión de diplomaturas a Orense y Claromecó, que sumaron más de un centenar de inscriptos y consolidan la expansión educativa en el distrito.

“Los actos de colación expresan un proceso de esfuerzo, compromiso y acompañamiento tanto de los estudiantes como de sus familias”, destacó Guido. Además, subrayó el impacto de las diplomaturas extendidas a Orense y Claromecó, que ya cuentan con más de 100 inscriptos y han tenido una excelente repercusión.

Entre las carreras finalizadas, se entregaron diplomas en Enfermería, Seguridad Vial, Emergencias Prehospitalarias y Gestión Pública, entre otras, lo que permite que cada vez más jóvenes puedan formarse en la ciudad sin necesidad de trasladarse.

Guido adelantó también nuevas ofertas educativas para 2026, entre ellas:

-Renovación de la Tecnicatura en Tecnologías de Programación.

-Inicio de la Tecnicatura en Operaciones Logísticas, con título intermedio de diplomatura.

-Propuestas virtuales con universidades nacionales como la Licenciatura en Administración Agraria y la Tecnicatura en Producciones Vegetales Intensivas.

-Diplomatura en Construcción en Seco, en convenio con la UNSAM.

-Cursos de perito en granos y materias del programa UBA XXI para quienes cursan el último año del secundario.

En cuanto al futuro, Guido confirmó que se encuentra avanzado el proyecto para la creación de una Universidad en Tres Arroyos, documento que próximamente será presentado en la Legislatura Nacional. “Creemos que es clave seguir apostando a nuestro futuro con una universidad propia, que permita formar profesionales, impulsar la investigación y generar desarrollo en toda la región”, sostuvo.

