(audio) Valeria Guido: “La jornada se desarrolla con tranquilidad y buen ritmo en el CRESTA”

26 octubre, 2025 11

La coordinadora del CRESTA, Valeria Guido, destacó, en dialogo con el móvil de LU24, el buen desarrollo del acto eleccionario en el establecimiento, donde funcionan cuatro mesas con un total aproximado de 1.400 votantes habilitados.

“Venimos con un bastante buen ritmo de votación, entre el 10 y el 15 por ciento aproximadamente, y no se han registrado mayores inconvenientes”, señaló Guido en diálogo con nuestra emisora.

Explicó que algunas boletas inicialmente presentaron pequeñas dificultades con el troquel “porque no estaba muy marcado en el talonario”, aunque aclaró que el inconveniente fue rápidamente subsanado. “Estamos todos en proceso de adecuación a esta nueva metodología, pero bien, se está desarrollando sin problemas”, afirmó.

Guido confirmó que la votación comenzó a las 8 en punto y que, pese a la presencia de autoridades de mesa nuevas, el trabajo se desarrolla “con la mejor predisposición tanto del comando electoral, las autoridades de mesa y los fiscales”.

Respecto a la boleta única de papel, consideró que el sistema “es mucho más rápido” y que, con el tiempo, “va a facilitar también el recuento de votos, al no tener los sobres y poder registrar más ágilmente los resultados”.

Asimismo, resaltó que cada mesa cuenta con dos cabinas y una de voto accesible, lo que contribuye a evitar demoras y filas.

“Estamos atentos a cualquier cosa, pero con mucha tranquilidad”, aseguró, e invitó a los vecinos a acercarse a votar: “Hasta las 18 estamos, vengan cuando gusten, el trámite es muy ágil y los esperamos”.

Finalmente, adelantó que mañana la actividad será normal en el CRESTA, al igual que en el resto de las instituciones educativas.

