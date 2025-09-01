Valeria Guido y el impacto de una Universidad para Tres Arroyos

Mediante una conferencia de prensa en CRESTA presentaron el Proyecto de Ley de creación de la Universidad Nacional de Tres Arroyos.

La Coordinadora de la entidad académica, Valeria Guido en diálogo con LU 24 dijo “es super emocionante estar en esta instancia, siendo muy importante para la ciudad, luego de tanto tiempo, anhelando una universidad no solo para Tres Arroyos sino también para la región”.

“El Proyecto de Ley a presentarse en la legislatura, en caso de ser aprobado será el inicio de un proceso en conjunto con la Secretaría de Educación para designar un rector normalizador y luego empezará a funcionar como las demás universidades nacionales del país”, explicó.

“Además, sabemos que generará un impacto muy positivo en la ciudad, impulsando una investigación y extensión más estructurada, con las mejores soluciones no solo en el sector privado, sino a cada sector de nuestra sociedad, brindando soluciones concretas, ya que nuestro fin es formar nuevos profesionales”, finalizó.

