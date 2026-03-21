Valeria Hernández, este domingo en la Cumbre Mundial del Tango

21 marzo, 2026 0

En el Teatro Isabel La Católica de Granada, España, sede de la 12ª Cumbre Mundial del Tango, y en el marco del cierre de esta, subirá al escenario la cantante tresarroyense Valeria Hernández, quien reside actualmente en Málaga.

En esta nueva edición, Hernández fue invitada especialmente a formar parte del extenso elenco de artistas que homenajean a nuestra música ciudadana, dado que la Cumbre comenzó el miércoles 11 de marzo.

Compartirá el escenario, desde las 20:00, con los bailarines Miguel Ángel Zotto y Daiana Guspero, quienes concurren desde Buenos Aires, al igual que los cantantes, Guillermo Fernández y Verónica Silva; el guitarrista César Angeleri, el dúo Binelli-Ferman en piano y bandoneón, y la Orquesta Mundial del Tango con la dirección de Daniel Binelli.

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