Valeria Hernández recibirá mañana la vacuna en España: “ya pasamos lo más difícil”

9 junio, 2021 Leido: 120

La cantante tresarroyense Valeria Hernández expresó desde España su alegría por poder conectarse a través de la radio. Lleva casi un año viviendo en La Herradura, un paraíso cercano a Granada y Málaga. Y desde allí, aseguró que “los viajes entre provincias están abiertos, se nota más turismo, y también se vacuna más, de hecho mañana yo voy a recibir mi dosis. Se nota que se ha hecho además un buen trabajo, especialmente en la hotelería. Y también se está moviendo, con controles fuertes y específicos, un poco más el tema cultural y de teatros”.

“Para vacunarse hay que inscribirse previamente, y luego te llaman por teléfono. Se comenzó por la gente mayor, y ahora el cupo va de los 50 a 55. Y según me dicen, la que yo recibiría es la Pfizer”, sostuvo Valeria.

“Sin vacuna no se puede entrar a un teatro a trabajar, y por supuesto sin mascarilla tampoco. Hay mucha circulación con mascarilla en la calle y en todos lados, y un fuerte control de que las medidas, como el distanciamiento, se cumplan”, describió.

“Entiendo que ya pasamos lo más difícil, el período en el que no había trabajo, pero por suerte la gente es más solidaria”, consideró la artista tresarroyense, quien hoy se desempeña como cantante fija en la cadena de hoteles Bahía.

