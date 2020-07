Valores cooperativistas: “CELTA no será motivo del cierre de un negocio”

4 julio, 2020 Leido: 255



En el Día del Cooperativismo, la presidenta del Consejo de Administración de la CELTA, Marisa Mendiberri, consideró que se trata de una jornada especial donde los valores cooperativistas son fundamentales en los tiempos que corren. Se refirió a la cobrabilidad y anticipó que si bien hubo una mejoría, aún se registran moras y falta de pagos. Aclaró que “CELTA no será motivo del cierre de un negocio”.



“Hoy es un día en el que festejamos el cooperativismo que tanto bien le hace a la sociedad y a nosotros mismos como personas. Tenemos que pensar que de esto salimos todos juntos y es un poco lo que dice el cooperativismo, que juntos podemos y que la unión hace la fuerza. Es un momento especial. Nunca se vivió algo como esto y tenemos que afrontarlo y acomodarnos a la realidad y dentro de todo, nuestra ciudad es bastante benigna, porque estamos rodeados de ciudades con casos”, sostuvo.

Destacó también que ni bien empezó la pandemia y la cuarentena en nuestro país: “establecimos un protocolo para proteger la usuario y al empleado. Las reuniones las hacemos por Zoom. Hacemos todo para cuidarnos y cuidar al otro”.

Respecto a la cobrabilidad, indicó que si bien hubo una pequeña mejoría “seguimos complicados, porque hay lugares que no trabajan porque directamente no está habilitada su actividad y otros que están cerrados por otras cuestiones y CELTA no será motivo del cierre de un negocio. Tratamos de que la gente se acerque, ver que se puede hacer, dar posibilidades. Podemos ayudar con dar planes de pago y no cobrar intereses. Estamos en ese camino”, dijo.

Comentó que las obras se concretan normalmente “la troncal a Claromecó de fibra óptica está terminada. Se hicieron las fusiones, estamos haciendo lo de internet para Claromecó y San Francisco de Bellocq, avanzando con el tema del crematorio y en septiembre estaríamos terminando la primera etapa, nos frena la entrega de ladrillos”, resaltó.

Volver