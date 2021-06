Vanesa Chiacchio ofrece originales mates y bandejas para regalarle a papá

12 junio, 2021 Leido: 69

La artista plástica Vanesa Chiacchio se reinventó en su actividad laboral y lleva adelante con éxito un emprendimiento de venta de mates.



“La pandemia nos tocó a todos, el año pasado me quedé sin trabajo en Cultura, ene l peor momento, y además de cuadros empecé a pintar otras cosas y, de casualidad, el mate. Lo publiqué, le gustó a una amiga y a partir de ahí me pidió ella uno y fue transmitiéndose de boca en boca”, contó a LU 24.

“Me copó la idea y era un buen momento para comenzar el emprendimiento para que cada uno tenga su mate. Así arrancó y empecé a vender. La verdad es que estoy muy contenta y agradecida con la gente por la sensación que tuvieron los mates, viviendo prácticamente de eso”, contó a LU 24.

Vanesa agregó que “hago a pedidos y me armé de un stock. Lo tomé como mi trabajo del día a día”.

Por el Día del Padre, que se celebra el 20 de junio, ofrece “un kit de mate y bandeja o la bandeja con una copa y una botellita de cerveza, para tratar de no cobrarlo muy caro porque la situación en general viene muy difícil y la idea es que la gente pueda hacer un regalito”.

También informó que elabora mates con diseños personalizados y que ofrece la posibilidad de hacer regalos empresariales.

“Es no bajar los brazos, no darse por vencido y creer en lo que uno hace”, afirmó sobre esta nueva etapa laboral.

Para mayor información y consultas, se la puede contactar a través de Facebook en Vanesa Chiacchio Cuadros o Vanesa A. Chiacchio. En Instagram: vach-cuadros.

