Vanesa Quintana y el orgullo de ser la primera placera de la ciudad

3 mayo, 2023

Estoy muy contenta y orgullosa por el trabajo que estoy haciendo”, dijo Vanesa Quintana, la nueva placera designada en la Plaza Francia; “yo vengo del barrido y esto que se pudo lograr fue maravilloso porque es algo nuevo”, expresó.

Respecto a las funciones que le competen, dijo: “tengo que hacer todo lo que es el mantenimiento, pero es super lindo, re cómoda estoy trabajando; lograr ser la primera es un orgullo, por el hecho de ser mujer lograr lo que es la igualdad me encantaría que mis compañeras puedan estar en una plaza, que podamos empezar a trabajar diferente”.

“Esto también tuvo un acompañamiento muy importante por el señor intendente Sánchez, la señora Cittadino, el señor Fernández y el señor Inés para que esto suceda”, sostuvo y agregó: “creo que esto enseña valores; yo me quedo con muchos compañeros que me enseñaron por todo el lugar que estuve”.

“También es una ayuda a mi familia que siempre me apoyaron, en todo mi entorno me dieron la fuerza de poder llegar y llegó y estoy super agradecida por esta oportunidad grande, es n desafío para uno porque uno tiene que ponerle la belleza a este lugar”, finalizó.

