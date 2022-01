Varias ideas en la reunión de juventudes políticas sobre la nocturnidad

28 enero, 2022 Leido: 45

Jóvenes dirigentes políticos de distintos espacios se reunieron esta mañana en el Salón Blanco municipal, y abordaron allí distintas propuestas e ideas respecto de la nocturnidad en Claromecó, eje de debate durante este período estival. Ante la realidad de que las fiestas en los médanos parecen difíciles de evitar, los participantes apuntaron en general a la prevención de los riesgos que implican, y al diseño de proyectos que involucren a todos los sectores atravesados por la problemática.

Agustín Gancedo y Lucas Britez, representantes de Juntos, presentaron una propuesta (ver nota aparte) que según indicaron “fue aceptada por el resto de las fuerzas políticas, en una reunión muy productiva”.

Gancedo advirtió, en este sentido, que “no tiene sentido restringir y prohibir, porque las fiestas están instaladas y van a seguir sucediendo. Por eso nosotros planteamos un proyecto de reducción de riesgos, y trajimos a la reunión y pusimos de manifiesto diversas demandas de la juventud en este sentido, porque contrariamente a lo que declaró el delegado Julián Lamberti, la juventud tiene demandas e intereses y aquí quedaron plasmados”. Britez, por su parte, aseguró que “esto ya pasaba el año pasado, transcurrió el año y no se buscaron alternativas, no sabemos si es porque no se puede o no se quiere. Con diálogo se podría haber resuelto. En la Primavera se optó por una propuesta municipal que dio resultado, habría que avanzar en ese tipo de alternativas. Para la próxima reunión vamos a convocar a más gente, y sería interesante que Lamberti, el secretario de Seguridad, la directora de Juventud, participen”.

En tanto, Kevin Monrroy y Bautista Garate, de la Juventud peronista, destacaron la importancia de la convocatoria. “Hace más de un año y medio que este tema se sigue debatiendo y se evidencia que no hay espacios privados ni públicos para su recreación, ni tampoco políticas públicas al respecto. Los pocos locales gastronómicos que hay en Claromecó cierran a las 2 de la mañana, por lo que los adolescentes terminan confluyendo en fiestas alejadas de la civilización, sin servicios y sin garantizar un marco de control y seguridad para los asistentes, lo que deriva en una gran cantidad de riesgos, de tránsito, de infraestructura para los aparatos eléctricos, entre otros, con hechos de violencia sin la intervención del Estado, en anarquía total. Por eso, aunque lleguemos tarde, cualquier intervención que se proponga va a ser mejor que lo actual”.

Monrroy también desmintió a Lamberti, al indicar que “no es cierto que los jóvenes no tenemos reclamos, en todo caso no tenemos dónde expresarlos, por eso ante la falta total de respuestas por parte del Estado municipal, aprovechamos esta oportunidad que surgió de la Juventud Radical para plantear estas inquietudes”. Y se refirió a la fiesta privada que se habilitó finalmente para este fin de semana, considerando que “puede ser una buena opción para un fin de semana pero el lunes va a haber otra fiesta en los médanos”.

Bautista Garate, por su parte, aseguró que “es importante que nos hayamos podido juntar para tratar esta temática urgente, que no sólo tiene que abordarse con los jóvenes, porque no somos los únicos involucrados, sino también con los empresarios de la noche y los vecinos de Claromecó, porque viven allí. Hemos decidido seguir reuniéndonos y elaborar un proyecto, y en este sentido la Juventud Radical ya presentó un planteo, en el que habrá que seguir avanzando, porque esto no se agota en el verano y además es fundamental seguir escuchando a los jóvenes, porque las clandestinas y las fiestas en los médanos nos están diciendo algo: a pesar de la prohibición los jóvenes se juntan igual, y eso está pasando en otros lugares del país también”.

