Varias obras en ejecución en Orense que fomentan el crecimiento de la localidad y el balneario

7 agosto, 2021

El delegado de la localidad de Orense Javier Ruiz, comentó en LU24, los detalles del recorrido que se llevó a cabo durante la mañana de ayer, junto con el intendente Carlos Sánchez y parte de su gabinete, en el cual visitó las obras gestionadas desde el municipio para la localidad y el balneario.



En cuanto a las visitas por las diferentes obras en marcha en la localidad, el delegado aseguró que “eran obras pedidas de hace más de 20 años, que comenzaron hace un año y pico, como la creación del Salón de Usos Múltiples de la Escuela 17 y el CEF 113, el cual es un pedido que está desde el año 1999”. En ese sentido, Ruiz, detalló cada punto que involucró la recorrida del intendente Sánchez y demás funcionarios en Orense, e indicó que “apenas llegaron nos fuimos hasta el Centro Cultural, donde se está terminando el Cine Teatro, que está en su última etapa”, y explicó que “faltaría un mes para que quede listo, es una obra muy pedida por la comunidad y la Sociedad de Fomento, porque Orense no tiene un lugar así para teatro, cine o conferencias”.

El siguiente lugar que se visitó fue la Escuela Secundaria, “donde se realizara el recambio total de todos los ventanales”, y tal como lo comentó el delegado de la localidad, significaría una inversión millonaria. Aprovechando la proximidad de los establecimientos “se siguió por la escuela 17 y el CEF, donde miramos las terminaciones, porque está próximo de inaugurar”.

Asimismo, Ruiz, manifestó que “seguimos por la calle Rivadavia del 0 al 100, que estaba pendiente de realizar, con un pedido muy antiguo, donde el lunes empezamos a hacer los movimientos de suelo, para que la próxima semana vuelva a quedar en condiciones, como Orense se lo merece”.

Para finalizar con el recorrido de la comitiva municipal, que encabezó el Intendente, Ruiz detalló que “terminamos en el balneario, charlando con el subdelegado Rubén La Canale y gente de la Sociedad de Fomento, para resolver la última etapa de la Oficina de turismo y un tramo de luminarias en la costanera”.

En cuanto a la actualidad de la localidad, el delegado municipal sostuvo que “hay muchas obras en marcha, tampoco nos alcanzó el tiempo, porque nos faltó visitar, por ejemplo, el sendero que sale de la ruta a la Salita de primeros auxilios, que no es más salita, ya es hospitalito”, y agregó que “antes de retirarse se visitó la obra de la depuradora de cloacas” la cual se espera que se culmine para fin de año.

Javier Ruiz, quien comenzó sus funciones a cargo de la localidad de Orense hace algunas semanas, aseguró que es gratificante que se estén llevando adelante tanta cantidad de obras en sus pagos, y expresó que “yo hace un mes que estoy a cargo, y lo que me parece fundamental es cumplir con las promesas, porque se dijo que se iba a hacer el SUM y ahora está a punto de inaugurarse, se va a hacer el centro cultural, la calle Rivadavia y que no queden en promesas de campaña, sino que todas estas cosas se pueden ver hoy en día”.

