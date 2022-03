Varias presencias confirmadas para la Mesa Redonda, con el trigo como eje principal

El ingeniero Matías Fhurer, secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología confirmó la presencia de autoridades del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia, el Banco Provincia, la Federación de Acopiadores y otros actores de la cadena triguera en la Mesa Redonda, que será el sábado 12 a las 19 en el Teatro Municipal. Está a confirmarse la llegada de funcionarios del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

“Hay cinco ejes clave que se abordarán en cuanto al trigo, que en esta situación de conflicto bélico entre Rusia y Ucrania es la vedette. En principio lo que tiene que ver con el trigo en general, el valor de los insumos –porque no se puede producir sin fertilizantes y agroquímicos con sus valores elevados y percibir el 39% del valor del grano-, formas de producción, precio del trigo en el mercado y perspectivas futuras”, describió el funcionario.

La reunión con concejales del MV

Por otra parte, Fhurer se refirió a la reunión que, en la mañana de este lunes, mantuvo con integrantes del bloque de concejales del Movimiento Vecinal. “Hablamos sobre todo de los proyectos de la Secretaría; la economía hoy es un factor importante en todos los niveles, y lo fundamental es generar proyectos que apunten a la creación de empleo. De manera que estuvimos compartiendo aspectos sobre la disponibilidad de lotes en el Parque Industrial, las necesidades de las empresas, la necesidad de reordenamiento urbano con la radicación de empresas fuera de ese ámbito y las facilidades para que esto se concrete que da el Municipio, y los proyectos de creación de una unidad sanitaria y un espacio para lactancia en el predio fabril”, indicó Fhurer.

“Y también hablamos del incentivo a los emprendimientos locales, porque ese es otro de los ejes de nuestra política, apuntar al desarrollo local”, apuntó el funcionario. Y si bien no profundizó en este ítem, admitió que “también se habló de política. Uno habla desde el sentimiento, desde la persona, y aunque alguno me haya criticado en su momento, siempre he sido leal a mi eje y mi forma de actuar, y en este mismo sentido les quise transmitir a los concejales”, concluyó.

