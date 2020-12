Varias primarias hacen desde el miércoles su acto de colación en el predio de la Fiesta del Trigo

14 diciembre, 2020 Leido: 127

Tal como lo anticipó LU 24, varias escuelas han elegido el predio de la Fiesta Provincial del Trigo para sus actos de egresados, toda vez que se requiere distanciamiento social y el cumplimiento de protocolos sanitarios. Sexto año de nivel primario de la Escuela 54 lo hará este viernes, con la presencia de dos familiares por cada egresado, y según indicó la directora, Karina Gómez, se observarán todas las medidas como barbijo obligatorio, sanitización de manos, declaración jurada de salud para los alumnos y máscara y barbijo para los docentes.

El calendario de actos en ese espacio surgió del consenso entre varias directoras, por lo que el miércoles se harán los encuentros de las escuelas 1 y 8, el jueves la 14 y la 15, y el viernes por la mañana la 16 y por la tarde la 54. “Los actos tienen, rigurosamente, que tener 90 minutos entre cada uno, por lo que comenzarán a las 8 de la mañana y finalizarán a las 19.30. Cada acto no puede extenderse más que 60 minutos. Cada egresado tomará el diploma de una mesa, subiendo al escenario con los padres, y no podrá haber gente fuera de los asientos ni deambulando. El momento de la foto sería cuando se recibe el diploma”, indicó. Sobre el escenario tampoco habrá más de 10 personas entre docentes y auxiliares, y estos últimos serán los que hagan las tareas de desinfección de butacas y espacios de uso tras cada acto.

“Este es un predio que nos permitió estar en todos los detalles, para que ninguno quede al azar; algunas escuelas no podían reunir estas condiciones y por eso se pensó en este lugar”, indicó Gómez.

