Variedad de precios y marcas de zapatillas en RVD

26 septiembre, 2023

Los precios han ido aumentando de un tiempo a esta parte y esta mañana, en LU 24 conversamos con Maximiliano Menéndez, empleado de RVD Deportes, que brindó algunos detalles sobre los valores de los productos que se venden allí.

Por su parte y en cuanto a las zapatillas, destacó: “gracias a Dios acá no han subido significativamente los precios de las zapatillas. Después de las PASO hubo una suba, pero tampoco es tanto como a los otros rubros. Lo más caro son las Salomon y rondan los 100.000 pesos y después también otras de 11 o 12 mil pesos, aunque también no estamos teniendo lo que es Nike.”

Además, y sobre las novedades, remarcó: “tenemos Under Armour y 361, de las cuales hemos tenido buena aceptación de los clientes. También tenemos de básquet en Reebok y en AVIA, que ahora volvieron a entrar.”

Finalmente, y en cuanto al pago, concluyó: “hoy en día nosotros en particular seguimos con las 3 cuotas con cualquier tipo de tarjeta, y los miércoles y jueves tenemos descuentos con cuenta DNI. Además, están los créditos personales con DNI y hay diferentes opciones de financiaciones”.

