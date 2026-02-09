Atletas de Tres Arroyos y Orense protagonistas del “Sanca Corre”
El balneario San Cayetano fue el escenario ideal para la exitosa celebración de la segunda edición del “Sanca Corre”, donde atletas de Tres Arroyos y Orense participaron con una gran performance.
Con unos 90 inscriptos, “Sanca Corre” promovió deporte y turismo: culminada la competencia, participantes y familias disfrutaron de la playa y del complejo Aguas del Pinar.
En la ceremonia de premiación, el Intendente Miguel Gargaglione junto a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, Melisa Eriksen y el Director de Deportes, Rodrigo Arana agradecieron la participación de atletas locales y de la región, afirmando que este evento se perfila como uno de los imperdibles en el calendario veraniego.
Resultados destacados:
GENERAL DAMAS 10 KM
3ra Silvana Boneiro 51.20 Tres Arroyos
CATEGORIAS 10 KM CABALLEROS
40/44:
1ro Cristian Olivera 41.00 Tres Arroyos
45/49:
2do Pablo Ferrari 44.44 Tres Arroyos
65/69:
1ro José Fernández 49.34 Orense
CATEGORIAS 10 KM DAMAS
45/49:
1 Silvana Boneiro 51.20 Tres Arroyos
CATEGORIAS 5 KM CABALLEROS
45/49
2do Roberto González Oronó 27.00 Tres Arroyos
55/59:
1ro Fabian Sabattini 25.13 Tres Arroyos
60/64:
2do Daniel Somoza 27.10 Orense
CATEGORÍAS 5 KM DAMAS
20/29:
1ra Camila Butassi 29.10 Tres Arroyos
35/39:
3ra Eliana Zamora 33.54 Orense
45/49:
1ra Marcela Mesa 28.57 Tres Arroyos