Atletas de Tres Arroyos y Orense protagonistas del “Sanca Corre”

9 febrero, 2026 19

El balneario San Cayetano fue el escenario ideal para la exitosa celebración de la segunda edición del “Sanca Corre”, donde atletas de Tres Arroyos y Orense participaron con una gran performance.

Con unos 90 inscriptos, “Sanca Corre” promovió deporte y turismo: culminada la competencia, participantes y familias disfrutaron de la playa y del complejo Aguas del Pinar.

En la ceremonia de premiación, el Intendente Miguel Gargaglione junto a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, Melisa Eriksen y el Director de Deportes, Rodrigo Arana agradecieron la participación de atletas locales y de la región, afirmando que este evento se perfila como uno de los imperdibles en el calendario veraniego.

Resultados destacados:

GENERAL DAMAS 10 KM

3ra Silvana Boneiro 51.20 Tres Arroyos

CATEGORIAS 10 KM CABALLEROS

40/44:

1ro Cristian Olivera 41.00 Tres Arroyos

45/49:

2do Pablo Ferrari 44.44 Tres Arroyos

65/69:

1ro José Fernández 49.34 Orense

CATEGORIAS 10 KM DAMAS

45/49:

1 Silvana Boneiro 51.20 Tres Arroyos

CATEGORIAS 5 KM CABALLEROS

45/49

2do Roberto González Oronó 27.00 Tres Arroyos

55/59:

1ro Fabian Sabattini 25.13 Tres Arroyos

60/64:

2do Daniel Somoza 27.10 Orense

CATEGORÍAS 5 KM DAMAS

20/29:

1ra Camila Butassi 29.10 Tres Arroyos

35/39:

3ra Eliana Zamora 33.54 Orense

45/49:

1ra Marcela Mesa 28.57 Tres Arroyos

