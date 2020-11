Vassolo: “El impuesto a la riqueza nace con buena intención pero va a ser todo lo contrario”

El economista tresarroyense Roberto Vassolo habló con LU 24 para referirse al impuesto a la riqueza, el que, según expresó, “nace con una buena intención, en un momento de contracción violenta de la economía. Los que tienen más tengan carga más pesada, y de ahí en más, como ha sido diseñado el impuesto va a ser todo lo contrario”.



Para ubicar a la audiencia Vassolo dijo que “el Estado le cobra a las empresas o a los individuos”, y esto es un impuesto, no es solidario, arrancó bien si uno quería cumplir este objetivo, y como se diseñó, mete todos los activos productivos de la economía y que objetivamente le va a pegar a los dueños de las empresas grandes, y a las medianas y pequeñas empresas, de capital intensivo, como puede ser un contratista que arranca cosechando en el Chaco y termina en el sur de la provincia; eso es una gran fortuna para el impuesto como fue diseñado”.

“Estos 200 millones de pesos agarran un montón de empresas medianas como pueden ser hoteles, cadenas pequeñas de supermercados, contratistas del Estado, hay que ver cómo están valuados contablemente, fiscalmente estos activos; si es un comerciante de grandes superficies le puede ocurrir. Estas empresas medianas son entre el 2,5 y el 4 % de las empresas privadas argentinas pero son entre el 25 y el 30% del empleo”, sostuvo.

Vassolo dijo que “esto le pega a todo el empleo privado, afecta a los sindicatos, en este momento Argentina tiene la presión impositiva, una de las más altas del mundo, y a este impuesto lo cobran solo cuatro países, y lo que va a pasar hará quebrar empresas o que se achiquen al pagar impuestos, hay pymes que están huyendo se van a Paraguay”.

“Le va a pegar a empresas del Parque Industrial o a empresas comerciales con cierta escala, hay que ver cómo están gravadas las maquinas o los terrenos, hay que ver que regímenes tienen, y le pegará a muchos de los que gastan en Tres Arroyos, yo creo que esto va a frenar la recuperación de la salida de la recesión ya que habrá una recaudación más tibia y frena mucho la recuperación del empleo”, advirtió.

“El sector público no hizo ningún esfuerzo, el presupuesto del Congreso aumentó, y creo que esto va a ser un tema muy fuerte en la elección del año que viene, creo que el único que gana es la oposición, ya que este impuesto hace tanto daño. No quiero ser mal pensado pero le va a pegar a todos los oficialismos, yo si fuera oposición me quedaría calladito”, expresó.

“La ley irá al Senado y si hay modificaciones vuelve a Diputados, se tratará la semana entrante o la otra y sale, tengo alguna esperanza que se pueda hacer algo para frenarlo por parte de las fuerzas políticas”, finalizó.

