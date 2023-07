Vecina asegura que una Sanadora santafesina le devolvió la visión

17 julio, 2023

Tiempo atrás, una vecina de nuestra ciudad, Claudia Ciarlo había solicitado ayuda para operarse de la vista y mucha gente colaboró, pero mientras esperaba para su intervención quirúrgica, escuchando una entrevista en un canal de cable, encontró a una persona, que mediante sanaciones en el nombre de Dios, hizo, según el testimonio de Claudia, que recuperara su visión.

En diálogo con LU24, la mujer contó: “primero quiero decir que he devuelto todas las colaboraciones que hicieron para la operación, dicho esto mi historia se basa en que padecía una enfermedad que afectaba mis dos ojos, se trata de una malformación congénita, cataratas de tercer grado y estaba ciega y la operación se estaba demorando porque no conseguían la graduación de lentes intraoculares que yo precisaba y tampoco me aseguraban cual sería el resultado. En esa circunstancia escuché casualmente una entrevista que le hicieron a una sanadora que reside en Santa Fé, Lidia Mazzola, y decidí comunicarme. Luego, recibo un llamado de ella que me pide que le cuente lo que me sucede y me dice que ella es un canal de Dios y Jesús y que no hay nada malo en el medio. Arreglamos hacer una video llamada y a las pocas horas me di cuenta que comencé a ver nuevamente y cada vez mejor, diría que estoy en un 70/80 % de recuperación porque yo estaba ciega”.

Consultada sobre el costo de esta “intervención espiritual”, Claudia dijo: “cuando le pregunté cuanto me saldría esta sanación, Lidia me dijo que nada, que cuando yo me curara si quería y podía hacer una ofrenda que lo haga pero sin ningún compromiso”.

La mujer contó que cuando informó a su familia que no se iba a operar porque estaba viendo cada vez más, nadie podía creer lo que estaba contando, lo considera un milagro y anhela conocer personalmente a la persona que la ayudó.

