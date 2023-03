Vecina pide ayuda: Se le cayó su casa por el viento del domingo

13 marzo, 2023

Karina Romero es una vecina de Esteban Echeverría 985 habló con LU 24 sobre los daños que produjo en su vivienda una ráfaga de viento en la noche del domingo.

“Estábamos en la Fiesta del Trigo, y me vienen a avisar que se voló el techo, cayeron todas las paredes y lo que no se rompió se mojó; hace tres años que vivo acá con mis dos hijos adolescentes”.

“Lo único que me quedó techado es una cocinita, el resto todo se destruyó”, explicó y dijo que quien pueda prestar ayuda la acerque a ese domicilio.

