Vecina reclama a PAMI por retraso en envío de una prótesis para operar a su hija

“Es como que se tiran la pelota de un lado a otro y no hay una respuesta”, dijo Raquel Fersen, una vecina tresarroyense a LU 24 respecto al reclamo que efectúa a PAMI por la provisión de una prótesis de cadera para su hija, la que tuvo un accidente el domingo 12 cuando fue atropellada por una moto y se quebró la misma en tres partes.



De Tres Arroyos la derivaron a Bahía porque acá es donde pueden hacerle la operación, pero no llega la prótesis, necesito que alguien de PAMI escuche, porque es como que se tiran la pelota de un lado al otro, y no hay respuesta el trámite está iniciado desde el Hospital Municipal de Bahía Blanca, y al ser por obra social no hay otra vía para gestionar la prótesis porque la nena tiene obra social”.

“Es el OK que tienen que dar para que llegue la prótesis, ya tuvimos incluso problemas con PAMI en Tres Arroyos, por la derivación, es una desorganización total, para trasladar a mi hija a Bahía Blanca”, señaló Fersen, quien agregó que la menor, de 16 años, “a causa de la quebradura de la cintura para abajo está prácticamente paralizada, le están dando morfina, necesito una solución”, reclamó.