Vecina reclama por falta de agua en el Barrio Ruta 3 Sur (video)

4 diciembre, 2023

Violeta Moyano, vecina del Barrio Ruta 3 Sur, se acercó a LU 24 para contar que hace meses está sin agua y reclamó una pronta solución.

“Desde junio que estamos con poca agua en el Ruta 3 Sur todos los vecinos, pero hace cuatro que yo no tengo”, dijo quien reside en la primera cuadra de calle Necochea.

“Entra cada cuatro días de 6 a 10, haces un solo lavado en el lavarropas y ya después no tenés más. Estoy yendo a buscar bidones a media cuadra de mi casa, pero ya no doy más”, afirmó.

“Me he ido a quejar a los lugares correspondientes, van y no hacen nada. Necesito agua porque estoy sola con dos criaturas, una bebé de un año y medio y un nene de 11. A eso, le sumamos el nivel de pobreza que estoy pasando, no tengo trabajo. Ahora, se me rompió el lavarropas y estoy más complicada todavía”, lamentó.

“Si la gente puede ayudarme con bidones de agua o vacíos para que pueda seguir llevando a casa, que me dé una mano y que quienes se tienen que hacer cargo realmente hagan algo porque así no se puede vivir más”, manifestó.

Quien pueda colaborar, debe comunicarse al teléfono 2983-588375 o dirigirse al domicilio de Necochea 83.

