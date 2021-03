Vecino agradece la atención recibida en el Hospital Pirovano

27 marzo, 2021

Sergio Inés envió una nota a LU 24 en la que destaca “el profesionalismo, eficacia, orden y por sobre todo la calidad humana” brindada por el personal del Hospital Pirovano, tras un accidente laboral ocurrido el pasado miércoles.



El texto es el siguiente: “Hoy, 27 de marzo, quería dirigirme hacia el Hospital Pirovano de la localidad de Tres Arroyos en forma de agradecimiento, por el profesionalismo, eficacia, orden y por sobre todo a la calidad humana con la que me he encontrado el día 24 de marzo tras un accidente laboral. Quiero destacar especialmente a los doctores, enfermeros, personal de limpieza etc. , que formaron parte aquel día del grupo de profesionales que se hizo cargo de mi bienestar. Sé que nombrarlos sería injusto por el hecho de poder olvidarme de alguno. Para cerrar me gustaría decir que las cosas ocurren siempre por algo y te dejan enseñanzas de vida que se guardaran para siempre. Eternamente agradecido. Sergio Inés”.

