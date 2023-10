Vecino de Colegiales agradece al municipio por el asfalto en el barrio

19 octubre, 2023

Gustavo Martínez, oyente de LU 24 habló con la radio sobre los avances que tuvo la zona de Lavalle y Emilio de la Calle en el barrio Colegiales, donde reside, por el asfalto que ejecutó la Municipalidad.

“Luego de una reunión mantenida con el intendente Carlos Sánchez, él nos dijo que en septiembre tendríamos el asfalto y ahora es realidad, por lo que quiero agradecerle a él y a todo su equipo y esperemos que gane quien gane el domingo puedan realizarse las calles laterales”, afirmó.

Todos los vecinos estamos màs que agradecidos al intendente, al partido y reitero que si el día de mañana viene otro partido, puedan continuarlo, hubo gente en el barrio que ya no está y no puede disfrutarlo”, agregó.

Martínez recordó que “hubo una reunión en el Club Colegiales en la cual se planteó el tema del asfalto, y hubo planes muy accesibles para el pago, la gente se enganchó y hoy lo estamos disfrutando”.

“Que no sean cosas malas las que se difunden, sino qaue lleguen estas buenas noticias, no todo tiene que ser tan oscuro en este mundo”, reflexionó finalmente.

