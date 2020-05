Vecino de Orense preocupado por presencia de trabajadores marplatenses en obra de cloacas

Javier Lucero, vecino nativo de Orense, donde reside su madre, quien actualmente vive en La Plata, manifestó su preocupación por LU 24, ante el anuncio que trabajadores de Mar del Plata serán enviados a la localidad, para llevar adelante la obra de cloacas.

El intendente Sánchez estuvo reunido con instituciones de Orense, y éstas acordaron esta posibilidad luego el jefe comunal junto a su Secretario de Prevención y Salud participaran del cónclave, asegurando que se establecerán todos los métodos de control ante el arribo de los mismos.

Lucero esgrimió su posición, y dijo creer “que no es el momento ante la situación que estamos pasando”, agregando que “en varios grupos de Whatsapp muchos manifestaron su preocupación, yo me enteré hoy a la mañana”.

Asimismo sostuvo que “justo cuando se espera el pico de contagio para Junio, y viendo lo que pasó anteriormente, con situaciones en Necochea ahora, me preguntaba cómo van a traer gente de Mar del Plata, se sabe que este virus es muy difícil de comprobar, lo que me preocupa; yo priorizo la salud de mis familiares, no quiero generar polémicas”, sostuvo, y aclaró no estar “en contra de la obra de cloacas, pero pienso que se podría dilatar unos meses, me parece que no es el momento; ha habido picos de contagio en Necochea, acá en La Plata también está complicado”, sostuvo quien dejara Orense en el año 94 para ir a estudiar a la capital provincial, y luego se radicó allí.

