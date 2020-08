Vecino reclama arreglo de una tapa de cloaca en Mendoza y Quintana

11 agosto, 2020 Leido: 24

Un lector de LU 24 envió vía mail un reclamo para que se repare una tapa de cloaca que se encuentra en las calles Mendoza y Quintana.



El mensaje dice lo siguiente:

Buenas tardes les escribo para realizar una queja. Hace meses que vengo tratando de que el municipio repare la tapa del sistema cloacal que se encuentra en Mendoza y Quintana, realmente es un peligro, pasan niños en bicicleta y ruego a dios que no ocurra una desgracia. He llamado miles de veces a servicios urbanos sin obtener respuesta alguna, me pregunto si llega a ocurrir un accidente quien se va a hacer cargo? Agradecería si lo pueden hacer público.

Volver