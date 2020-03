Vecinos autoconvocados cortaron el ingresó a Reta: “Pedimos un poco de empatía por parte del turismo”

18 marzo, 2020

Un grupo de vecinos de Reta se autoconvocó en el ingresó a la localidad y realizó un corte de ruta ante la preocupación de que ingresen turista por el fin de semana largo.

Fernando Buonsanti, quien mantuvo presencia en el lugar, dijo que fue un llamado espontaneo a través de las redes sociales para hacer un acto de presencia y que se note que no están ajenos a la situación y que están muy preocupados.



Expresó que lo que se reclama es el derecho a la salud: “Queremos que la gente tome conciencia de lo que nos está pasando a todos a nivel mundial, no es algo muy chiquitito y creemos que de algún modo tenemos que dar a entender, que Reta no está al margen de todo esto”.

También dijo que “en el reclamo pedíamos un poco de empatía por parte del turismo, en este caso nosotros notamos que seguía habiendo movimiento turístico y nos pareció algo ilógico, en razón de lo que se está mostrando a nivel de los medios en distintos países y en distintos puntos de nuestro país, ciudades muy turísticas que no permiten ni la entrada ni la salida de los vecinos, ni de los turistas y hay un control mucho más estricta y nosotros recién hoy nos enteramos que a partir de mañana va a regir un control”.

Por su parte, consultado al Delegado Oscar Toledo, aseguró a través de LU 24 que ya se evalúa realizar un control sanitario y se pedirá declaración jurada a quienes quieran ingresar a Reta a partir de mañana.

“Esto va a llevar un tiempo porque necesitamos que venga un médico de Tres Arroyos, seguridad también tiene que mandar para tener un control durante las 24 horas, así que estamos a la espera de reunirnos y poder empezar hacer este control”, indicó Toledo.

