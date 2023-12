Vecinos de Avenida del Trabajador y Castelli buscan hermosear su paseo público

Sandra Cirulli es una vecina del sector de la ciudad donde se desarrolla la Fiesta del Trigo, en cercanías a la Avenida del Trabajador, y conversó con LU 24 sobre una reunión mantenida con quienes residen en el sector días pasados en la placita ubicada frente a la Secretaría de Seguridad sobre calle Castelli, donde hay juegos infantiles.

Cirulli dijo que “durante varios años hicimos el Pesebre Viviente, el que luego se cortó por distintas circunstancias. La idea quedó y este año aprovechamos a decorar la placita del barrio, decoramos un arbusto a modo de arbolito, y expusimos nuestros emprendimientos, somos unas diez mujeres en el barrio”.

“La decoración se hizo con objetos reciclados, no era la intención ir a comprar para reponerlos. Se hicieron presentes vecinas con sus reposeras y hablamos de poder hacer algo más importante como en Carnaval, por lo que podríamos convocar a alguien, es algo que está en proceso”.

“El barrio no tiene Sociedad de Fomento, por lo que esto en principio fue un intercambio de ideas, como por ejemplo poner bancos en la placita y tachos para los residuos; es importante poder tener el lugar en condiciones porque hay gente que no puede trasladarse a los parques o al centro”.

