Vecinos de Barker insisten con la independencia de la localidad para crear un nuevo municipio. Con ese motivo están movilizados y dieron a conocer un comunicado en el que fundamentan sus intenciones.

HOY MAS QUE NUNCA

Dicen en el escrito que en el año 2014 abrazamos la idea de ser un municipio nuevo, libre, independiente de la cabecera del partido. Hemos crecido a la sombra de Benito Juárez, bajo su ala, hasta que nos preguntamos por qué. A la madurez de nuestra existencia hemos advertido nuestro potencial y queremos ir por lo que nos es propio, porque sabemos que hay más para nuestro pueblo.

No somos unos delirantes aferrados una frase marketinera sino que nos hemos informado, nos hemos asesorado por quienes han hecho un recorrido similar, hemos leído los datos de la página del municipio, de la páginas del ministerio de economía de la provincia y es fácil de ver que de nuestras tierras sale más de lo que retorna en obras, en infraestructura, en salud y en todos los etc que se te ocurra.

No somos un par de locos que vendemos espejos de colores, porque no subestimamos a nuestros amigos, parientes, colegas o vecinos, al contrario, contamos con miles de firmas de esos mismos amigos, parientes, colegas o vecinos que apoyan lo que venimos haciendo. No ambicionamos lo individual o personales, sino que vamos por todos, por una idea que nos une más allá las banderas políticas, los partidismos, las religiones, los clubes. Somos los mismos que participamos en la cooperadora del colegio, del jardín, en la comisión de Bomberos, en la del club, en el centro de jubilados, en la peña…

Tenemos sangre luchadora, inspirados en los grupos de trabajo, en la lucha que han dado los gremios y en los vecinos que se movilizan cuando la situación lo requiere, para donar sangre, hacer coletas, juntar ropa, alimento, lo que la situación requiera de nosotros. Este pueblo ya ha demostrado ante la adversidad, la fuerza y el temple necesario para salir adelante con ideas y trabajo mancomunado, creemos que estamos para trazar nuestro propio camino.

VERONICA RIZZARDI

Una de las mas entusiastas es Verónica Rizzardi, docente de Barker, que viaja todos los días a Juárez a trabajar y fundamentó ante LU24 las intenciones vecinales.

Están sumamente interesados con el proyecto y han tomado como antecedentes otras localidades que lograron independizarse y con el empuje popular lo hicieron.

