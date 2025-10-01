Vecinos de Claromecó formaron una comisión para apoyar al Centro de Salud

En Claromecó se conformó recientemente la Comisión del Centro de Salud, integrada por vecinos que buscan colaborar con el hospitalito de la localidad. La presidencia recayó en Iris Mas quien, en dialogo con LU 24, destacó la importancia de trabajar en conjunto para mejorar las condiciones del servicio.

“Nos encontramos con otros vecinos que tenían la misma inquietud: ayudar al centro de salud. Así nació esta comisión. Es una gran responsabilidad, pero lo hago con la mejor de las intenciones”, expresó Mas.

Radicada en Claromecó desde hace seis años, pero con más de cuatro décadas de vínculo con la localidad, Mas aseguró que su motivación surge de una necesidad que conoce desde siempre: “Como turista y ahora como residente, vi lo esencial que es contar con atención médica. El personal del hospitalito siempre fue excelente, y nuestra idea es acompañar y sumar desde lo comunitario, sin intervenir en lo profesional”.

En poco tiempo, la comisión ya logró sus primeras acciones: la donación de una batería para el grupo electrógeno, indispensable para el funcionamiento del centro, y la entrega de insumos de higiene por parte de una empresa de Tres Arroyos. “Son pasos pequeños, pero importantes. Tenemos proyectos grandes en mente, aunque preferimos avanzar de a poco, sin generar falsas expectativas”, aclaró la presidenta.

La comisión cuenta actualmente con diez integrantes y convoca a la comunidad a sumarse como colaboradores. “Solas estas diez personas no podemos con todo. Necesitamos de la gente, de la buena voluntad para lograr más cosas en menor tiempo”, señaló Mas.

Con entusiasmo y compromiso, la flamante Comisión del Centro de Salud busca convertirse en un apoyo constante para fortalecer uno de los pilares esenciales de la vida en Claromecó: la salud pública.

