Vecinos de Santa Teresita proyectan apertura de un comedor y una escuelita de fútbol

6 octubre, 2025

Este lunes se llevará a cabo una salida recreativa de chicos de Barrio Santa Teresita a través de un proyecto que impulsan Mariano Salomón y Carla Chifaroni, vecinos de ese sector de la ciudad, que a su vez se encuentran dando los tramos finales para que funcione un comedor y una escuelita de fútbol.

La reunión será en el pelotero ubicado en la primer cuadra de calle Azcuénaga, cedido por su propietario gentilmente para recibir a unos cuarenta chicos que compartirán actividades y una merienda.

El traslado será sin cargo a través de la colaboración de Transporte Ramos, que se suma a la iniciativa.

Según explicó Salomón, quien juega al fútbol en Central, a LU 24, “hace un año, un año y medio que estamos detrás de este proyecto, con el apoyo de la comunidad, el que se pensaba concluir en septiembre, pero debimos postergarlo por diversos motivos, y solamente pudimos hacer entrega de regalos para el día del niño y algunas competencias en la canchita de fútbol a la que solamente le restan amurar los arcos para comenzar con la escuelita, por lo que pensamos que a fines de octubre o principios de noviembre, podremos dar fin al mismo”.

“La madre de mi señora fue manzanera en el barrio y falleció hace unos tres años, pero tenía ese sueño de tener el comedor, por lo que decidimos realizarlo, el que estará en Godoy Cruz 248, el que va a llevar su nombre: “Comedor Los Ángeles de Mónica”.

“Hicimos un grupo de WhatsApp y los padres están muy contentos, más que nada con la escuelita de fútbol, destinada a chicos de entre 5 y 6 años en principio y después si podemos sumar alguna categoría más lo haremos, seguramente; para mí el fútbol es algo que me ha sacado de muchísimas cosas, y me ayudó a encontrar los valores de la vida y queremos darle un poquito de lo que uno recibió a los chicos es muy bueno”, explicó.

Hay gente del barrio que nos da una mano para poder alambrar la cancha, lo que es muy bueno porque a veces uno no puede, ahora están haciendo la indumentaria para los chicos”, concluyó.

