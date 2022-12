Vecinos de Villa Faro en el Concejo: “es necesario reubicar el proyecto de boliche a cielo abierto”

Vecinos de Villa Faro, en Claromecó, reclamaron al Concejo Deliberante la reubicación del proyecto de boliche a cielo abierto que impulsa Diego Marchini. Coincidieron en que es necesario que los jóvenes cuenten con un espacio de esparcimiento, pero defendieron “la tranquilidad y la seguridad del barrio, buscando una zona consensuada entre los vecinos y la Delegación”, indicó David Mariucci.

“Yo trabajo con chicos y adolescentes todo el día, no estoy en contra de ellos; lo que queremos es que este tipo de proyectos, que son realmente necesarios, no sean una imposición. Les mandamos notas al intendente y a los concejales, estos últimos fueron los únicos que nos contestaron. Por eso mañana vamos a analizar, junto con Julián Lamberti, otros lugares posibles. Porque de día y de tarde tenemos las motos, y de noche vamos a tener un boliche con 20 parlantes sin ningún tipo de barrera de sonido. Parece una tomada de pelo. Hasta concejales vecinalistas me dijeron que no están de acuerdo con la ubicación”, apuntó.

“No pueden solucionar un problema creando otro”, advirtió Leonor Sand, otra de las vecinas presentes.

