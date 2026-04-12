Vecinos piden intervención ante la presencia de roedores de gran tamaño

12 abril, 2026 0

Vecinos denunciaron en bromatología la presencia de gran cantidad de roedores de gran tamaño en la zona delimitada por calles Dorrego, 25 de Mayo, Dean Funes y Avenida del Trabajador.

De acuerdo con información obtenida, han realizado la denuncia con firmas que avalarían la situación y aguardan intervención dado que las ratas caminan por techos, corralones e ingresan a los domicilios.

Consideran que es un tema delicado que requiere la atención adecuada para dar pronta solución al caso.

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