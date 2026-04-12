Vecinos piden intervención ante la presencia de roedores de gran tamaño
Vecinos denunciaron en bromatología la presencia de gran cantidad de roedores de gran tamaño en la zona delimitada por calles Dorrego, 25 de Mayo, Dean Funes y Avenida del Trabajador.
De acuerdo con información obtenida, han realizado la denuncia con firmas que avalarían la situación y aguardan intervención dado que las ratas caminan por techos, corralones e ingresan a los domicilios.
Consideran que es un tema delicado que requiere la atención adecuada para dar pronta solución al caso.