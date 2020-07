Vecinos rescataron una tortuga verde en una playa de Necochea

2 julio, 2020 Leido: 164

Un ejemplar de tortuga verde fue encontrado por un vecino en las playas del partido bonaerense de Necochea, a la altura del parador Karamawi. Tras el hallazgo, el hombre dio aviso a las autoridades municipales para que realicen el rescate del animal, ya que se trata de una especie en peligro de extinción.



Al recibir la llamada, el personal de Defensa Civil de la comuna rescató al ejemplar, que fue puesto en resguardo en la Estación de Piscicultura local, que depende de la Dirección de Gestión Ambiental de Necochea.

La directora de Gestión Ambiental de la ciudad, Isabel Génova, fue la encargada de confirmar el hallazgo y dio detalles del exitoso operativo que llevaron adelante en la costa con el animal.

“Defensa Civil recibió un llamado telefónico por un ejemplar de tortuga verde, que se llama Chelonia mydas y apareció en Karamawi, así que se hicieron presentes y rescataron el ejemplar, que estaba bastante débil y cubierta de algas, así que la tomaron y fue trasladada a la Estación de Piscicultura”, relató la funcionaria local.

Además, desde la municipalidad contaron que una vez que los técnicos del lugar recibieron al animal, “acondicionaron un piletón con agua tibia para darle los primeros auxilios y colocaron a la tortuga sobre una especie de telgopor para que la cabeza de la tortuga no se cayera y no se ahogara”.

La tortuga verde (Chelonia mydas) es una especie de tortuga marina de la familia Cheloniidae que circula por los mares tropicales y subtropicales alrededor del mundo, con dos poblaciones distintas en los océanos Atlántico y Pacífico.

El nombre común de la especie deriva del color verde de su grasa, y no del color de su caparazón y es una especie reconocida en peligro de extinción por la UICN y la CITES, y es por eso que su explotación está protegida en casi todos los países del mundo: se considera ilegal capturar, dañar o matar tortugas de esta especie.

Aunque algunos países han implementado varias leyes y normativas para proteger a las tortugas verdes y sus sitios de anidación dentro de sus jurisdicciones, la población de tortugas aún está en peligro de extinción debido a algunas prácticas humanas.

Es que en distintas partes del mundo, las tortugas son aún cazadas para consumo de su carne y sus huevos son recolectados de los nidos para ser comidos.

Fuente: Infocielo.

Volver