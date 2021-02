Velan los restos del ex presidente Menem en el Congreso

14 febrero, 2021 Leido: 229

Desde las 20 de este domingo, los restos del ex presidente Carlos Menem son velados en el Salón Azul del Congreso nacional. Allí se encuentra su familia, que permitió que la ceremonia también sea abierta al público en general. Su hija, Zulemita Menem, su ex esposa, Zulema Yoma, y su hermano Eduardo fueron los primeros en llegar. Por su parte, Cristina Kirchner recibió al cortejo que trasladó los restos del ex mandatario.

Los nietos de Carlos e hijos de Zulemita, Malek Pocoví y Luca Bertoldi Menem, y su ex secretario, Ramón Hernández, también estuvieron presentes desde el inicio del velatorio.

Quienes quieran acercarse a despedir a Menem deben ingresar por la explanada de Rivadavia y Callao, luego dirigirse a la capilla ardiente que se instaló en el Salón Azul y finalmente dejar el edificio por la salida de Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos. El velatorio también puede seguirse online, a través del canal oficial del Senado en YouTube.

Se estima que las puertas se cerrarán este lunes a las 13, para que la familia termine de despedirse en la intimidad, y entre las 15 y las 16 partirán sus restos hacia el cementerio.

Será sepultado en el Cementerio Islámico, donde también descansan los restos de su hijo Carlos Menem Junior.

