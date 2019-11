Vence el plazo para abonar las cuotas pendientes de la rifa de la Sociedad Italiana

Desde la Sociedad Italiana, informan que este viernes 15 de noviembre, culmina el plazo para abonar las cuotas pendientes de la rifa correspondiente a la Campaña Socio Protector vigente, ya que el 20 de diciembre será el gran sorteo final del departamento, la camioneta, un auto y premios en efectivo.

“Estamos terminando nuestra campaña de socios. Se viene un momento especial, ya que esteremos sorteando el departamento, la camioneta, el auto y premios en efectivo. Por ello, queremos recordarles a todos los que por ahí estén atrasados en las cuotas, que el cierre para poder participar es hasta el 15 de noviembre. Por ahí, alguien no pudo cancelarla, y no podrá participar. En este sentido, les decimos que se pueden acercar a la sede de la Sociedad a abonar, incluso con tarjeta de débito, crédito, ya que si para esa fecha no figura cancelada la rifa, no podrá participar. Sabemos el esfuerzo de la gente para poder tenerla al día”, aseveró Nicolás Ciancaglini desde la Comisión Directiva.

Anticipó también que el gran sorteo será el 20 diciembre y aclaró: “Haremos una cena, pero las tarjetas serán sorteadas desde el 27 de noviembre al 11 de diciembre. Son unas 20 tarjetas por día, que saldrán de los números que salgan de lotería. El día de la cena, se hará el sorteo en vivo y por estar presentes, podrán participar también por electrodomésticos en el lugar. Se les informará a los ganadores de las tarjetas por una cuestión de organización previamente”.

Ciancaglini, mencionó además que en esta edición se concretó la venta de unas 2100 rifas “y vimos que en los últimos meses hay gente que se retrasó. Algunos están con dos o tres cuotas atrasadas y nos dará mucha pena si no pueden participar del sorteo”, sostuvo.