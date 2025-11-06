Venden los últimos pollos por encargue, organizado por la Iglesia Reformada

La Iglesia Reformada Tres Arroyos – Claromecó, realizará este domingo su tradicional venta de pollos al asador con ensalada aun valor de 22 mil y ensalada de fruta a 3 mil pesos, en El Fanal, Pellegrini 850.

Mariano Zurita habló con LU 24 y dijo “al tener que cambiar de casa Pastoral, compramos otra, nos prestaron el dinero e hicimos diferentes actividades para recaudar fondos y devolver el total de la deuda”

“La venta de pollos, es por reserva, aprovecho para informar que solo nos quedan dos pollos para vender, los interesados contactarse al 2983 – 469482, (Mariano), 2983 – 504673 (Cristina) y 2983 – 610688 (Freddy)”, mencionó y aseguró que “podrán retirarlo el mismo domingo a partir de las 13 en El Fanal o con envió a domicilio”.

