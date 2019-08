Venden rifa para reunir fondos y comprar una prótesis para David Arévalo

La hermana del reconocido cantante tresarroyense David Arévalo, Susana, habló con nuestra emisora y aseguró que están concretando la preventa de números de un lechón móvil que rifarán este sábado, con el fin de reunir dinero para adquirir una prótesis que necesita David, tras sufrir la amputación de sus dos piernas.



“Necesitamos juntar 93 mil pesos. Es una suma muy grande para nosotros y no hay facilidades de pago. Con la familia juntamos para hacer la primera entrega para que vinieran a tomarle la medida y cuando esté lista debemos terminar de pagarla. No solo que lo apoyamos en esto, sino que el ha pasado desde la primera amputación hasta ahora, mucho tiempo internado. La última vez se le cayó encima una tasa de té y derivó en la amputación de su otra pierna. Sin sus dos piernas, es difícil para el manejarse y como el muñón de la primera pierna amputada está apto para la prótesis, estamos haciendo esto para que la pueda tener”, detalló.

Susana indicó que se rifará un lechón móvil “además hay una caja de ahorro en el Banco Credicoop. Él es muy conocido y la gente lo quiere mucho, si lo pueden ayudar con un número de 20 pesos ya nos están colaborando mucho. Será este sábado 10 al mediodía. Estamos haciendo preventa de números y cualquier ayuda es bienvenida. Con esa prótesis no podrá caminar, pero si le servirá de apoyo como la que tenía y le será más fácil manejarse para lo diario sin estar en la cama”, concluyó.

Los interesados en colaborar pueden comunicarse al 15344003 o acercarse a Av. Caseros 138 o a través de la caja de ahorro en la Sucursal 104 del Banco Credicoop con el número 6638/6 CBU 1910104255110400663867.