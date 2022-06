Venecia Viajes con muy buenas propuestas para Vacaciones de Invierno

Se aproximan las Vacaciones de Invierno, y Venecia Viajes ya programa las salidas para ese período del año, con muy buenas propuestas para conocer y disfrutar de los paisajes de Argentina.

Mabel Carracedo, integrante de la firma, en contacto con LU 24 mencionó que la primera salida se realiza “desde el 15 al 21 de Julio a La Falda, son 4 noches, 6 días con pensión completa y una bebida en las comidas, a un precio promocional de 31.000 pesos por el momento, digo por el momento ante la falta de combustible, pero no me quejo porque nosotros también pertenecemos al gremio del transporte”, y mencionó que la empresa tiene un grupo que “está volviendo de Cataratas que puede tener problemas con la recarga al regresar, lo que no sucedió cuando salieron a ese destino, dado que no iba a haber problemas por contar con suministros por parte de quienes nos proveían”.

Otra salida que hará Venecia es a La Rioja con Valle de la Luna y Talampaya, y según anticipó Mabel, “visitando el primer día Ischigualasto y el cañón de Talampaya, luego Chilecito, termas de Fiambalá, Catamarca, La Rioja Capital, es un viaje muy lindo que hacíamos antes de la pandemia; la gente tiene muchas ganas de salir, con precios muy accesibles, y si no quieren realizar excursiones, tienen todo cubierto por lo que lo único que tiene que hacer es pasear y disfrutar”.

Una tercera plaza que frecuentemente promociona la empresa es la salida a las Termas de Dolores, la que aún no tiene confirmación, pero integra el plan de Venecia para las vacaciones.

“El tema del gasoil está difícil”

El tema del gasoil está difícil; hemos llegado a pagar 250 pesos el litro, lo hemos llegado a pagar pero no queda otra, pero a la gente no le podemos decir que nos subió el gasoil, por lo que no podemos pensar en hacer viajes muy largos. Espero que no haya desabastecimiento, me da mucha pena porque todas las personas lo necesitan, pero estamos en un momento en que el gasoil nos detiene muchísimo”.

Por mayores consultas, dijo: “Estamos de 15 a 19:30 de lunes a viernes, a veces estoy en la mañana pero trabajo de tarde y si no en el 420455 o 15506851 donde en estos teléfonos siempre hay alguien”.

