(audio) Venecia Viajes y Turismo, con 40 años de historia, presente en la Expo Rural

Venecia Viajes y Turismo, con 40 años de historia, presente en la Expo Rural

14 septiembre, 2025

En el marco de la 168° Exposición Rural, la agencia de turismo local volvió a decir presente con su tradicional propuesta de viajes y sorteos. Para ello, LU 24 se acercó a su stand para dialogar con Mabel Carracedo.

“Siempre donde podemos estar nosotros presentes, estamos”, contó Mabel, quien junto a Marcos promociona distintas alternativas que van desde excursiones nacionales hasta destinos internacionales.

Entre las ofertas más consultadas, mencionaron el viaje a Camboriú de siete noches por 500 dólares con salida desde Tres Arroyos, escapadas a Villa Carlos Paz —“ayer ustedes sortearon uno y la señora ya viaja el martes”— y paquetes a Merlo con pensión completa por 270 dólares. También señalaron la temporada ideal para visitar los tulipanes.

La presencia en la muestra se refuerza con sorteos propios y en conjunto con medios locales. “Siempre les damos para que sorteen un viaje, es nuestra manera de agradecer a la gente que nos acompaña”, subrayó Mabel, quien recordó que la empresa está cumpliendo 40 años de trayectoria.

“Tenemos que seguir adelante”, concluyó con entusiasmo, antes de ceder la palabra a Marcos, encargado de difundir los viajes internacionales.

