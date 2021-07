Venecia Viajes y Turismo llegó a los 36 años de servicio en un contexto difícil para el sector

5 julio, 2021

La empresa turística “Venecia Viajes y Turismo” cumplió 36 años, y su propietario, Jesús Barbagallo, hizo un repaso en LU24 por la historia de este emprendimiento que surgió en una realidad totalmente diferente a la actual, en la que los colectivos tenían una capacidad muy reducida, sin las comodidades que hoy se ofrecen, y hasta en algunas oportunidades, se transitaban rutas de ripio.

La tradicional empresa tresarroyense destinada a servicios relacionados con el turismo debió atravesar múltiples adversidades a lo largo de su historia, y tal como lo comentó Jesús Barbagallo “la crisis del 2001 nosotros no la sentimos, esta es muy delicada porque llevamos ya un año y medio”, resaltando que la inactividad en el rubro turístico ha llevado a muchas empresas de turismo a la quiebra, por lo que es una situación sumamente compleja y expresó que “es muy triste porque hubo colegas que han tenido que cerrar y no van a abrir nunca más”.

En ese sentido, indicó que “viajar se puede, pero individualmente, es la única forma” y agregó que “los servicios aéreos funcionan, los micros de línea van llenos, obviamente con protocolos, pero los micros de turismo no pueden hacerlo”, por lo que perjudica notablemente las restricciones que están vigentes actualmente a las empresas que se dedican particularmente al turismo conformando grupos de pasajeros. Asimismo, sostuvo que no cree que se pueda volver a la normalidad antes del año 2023 ya que “si llega a entrar una cepa nueva se puede complicar y hay que ver cómo sigue todo esto” y agregó “en el verano pensábamos que todo esto se terminaba y no se terminó”.

