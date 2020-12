Venecia Viajes y Turismo ofrece promociones con precios del año pasado

Con la vuelta de la actividad turística, en el día de ayer retomaron sus actividades ofreciendo los tradicionales paquetes turísticos en la reconocida ´Venecia, viajes y turismo´.

Jesús Barbagallo, titular de la empresa turística comentó cómo ha comenzado de a poco la actividad y adelantó a LU24 que “vamos a traer una unidad prácticamente nueva, vamos a dar otro servicio y vamos a mantener los precios del año pasado, exactamente los mismos”. Por lo que se ofrecerá a los clientes una unidad de viajes con equipos de bioseguridad, distanciamiento y todo lo que los protocolos vigentes requieran para la prevención y seguridad sanitaria de los pasajeros.

Con respecto a los precios, y la decisión de mantener los vigentes el año pasado, Barbagallo indicó que “teníamos los hoteles pagos” y es por eso que ofrece esta oferta para que aprovechen ahora los primeros pasajeros de la temporada.

Por su parte, Mabel encargada de la parte Ventas, comentó que los servicios ofrecidos por Venecia son: “como primera medida estamos con el tour de compras”, los que salen los jueves a la noche, compran el viernes en Flores, Once y se regresa.

Como otras alternativas, la primera salida importante será al Glaciar Perito Moreno para el 17 de enero, también como siempre, las Sierras de Córdoba, y como ya es costumbre, no faltan las promociones de todos los fines de semana “vamos a ofrecer algo Mar del Plata, Termas de Dolores, Tandil” como oferta para toda aquella gente que “no puede salir y depende de un solo dia, así que a todos vamos a complacer si Dios quiere”.

En este contexto en particular, desde Venecia, se le re asegura a los clientes la responsabilidad a la hora de la sanidad en las oficinas de atención, por lo que se recomienda a todos aquellos que quieran contratar algún tour o programar sus vacaciones , se acerquen a Reconquista 1048, para ofrecer una atención más personalizada ya que cuentan con equipos satinizantes en el espacios “si viene la gente va a sentir que es un laboratorio médico” indicó Barbagallo, refiriéndose a los cuidados que se están teniendo a la hora de la atención al público.

