Venecia Viajes y Turismo suspendió el viaje con destino a Tandil para evitar posibles contagios y cumplir protocolos

1 abril, 2021 Leido: 331

Juliana, integrante de la empresa de Venecia Viajes y Turismo, informó a LU24 esta mañana que quedó suspendido el viaje que estaba previsto para éste fin de semana con destino a Tandil.

“Por las restricciones que se han emanado en cuanto a la circulación de gente, se ha decidido desde la empresa no realizar el viaje a Tandil porque consideramos que justamente para esta fecha de este feriado largo, que es una fecha religiosa donde se congrega muchísima cantidad de gente en estos lugares como Tandil, es conveniente suspender, para evitar la propagación de contagios y tratar de cumplir con los protocolos que emanan desde el Ministerio” explicó Juliana, dando motivos del por qué de la suspensión de éste viaje.

Asimismo, indicó que “sabemos de la situación que está pasando el país, por lo que los protocolos y las sugerencias desde la Asociación Argentina de Empresas de Viajes y Turismos, es tratar de evitar lugares de concurrencia masiva” y agregó “no queríamos incentivar a que por ahí podría pasar algo”.

Por otra parte, sostuvo que el viaje a Tigre sigue en pie, “porque no es un lugar de turismo religioso, sí de turismo, pero muy controlado, con actividades al aire libre, la sugerencia que nos han dicho es por ahí elegir un solo destino, pero que no sea de tanto riesgo” como podría haber sido Tandil.

