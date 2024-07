Venezolana en Tres Arroyos: “El mundo vio el fraude”

29 julio, 2024 0

“Para nosotros es un total fraude: el mundo lo ha visto. No reconocemos esos resultados”, afirmó a LU 24 la venezolana Neyda Medina, radicada desde hace seis años en Tres Arroyos.

Más de 21 millones de venezolanos estaban habilitados para votar y reeligieron este domingo al actual mandatario Nicolás Maduro con el 51,2% de los votos. El principal opositor, Edmundo González, obtuvo el 44,2%. Los voceros de la oposición reaccionaron con denuncias de fraude.

Neyda dijo sentir “mucha tristeza, impotencia e indignación: nos cortaron las alas una vez más”.

“Es inexplicable, nuevamente nos robaron las esperanzas de poder sacar un país adelante y darles oportunidades a nuestros hijos y a los familiares que se encuentran allá. Para nosotros es un total fraude y el mundo lo ha visto. No reconocemos esos resultados”, enfatizó.

Asimismo, señaló que “no pudimos votar porque estamos lejos de la Embajada y porque se presentaron muchos obstáculos para poder registrarnos. Somos alrededor de 220 mil venezolanos en Argentina y apenas 2 mil habilitaron para votar, muchos de ellos no lo pudieron ejercer porque tenían sus cedulas vencidas ya que acá no la podemos tramitar. La ley dice que igual podemos votar, pero no se respetó”.

“Teníamos muchas esperanzas, nos sentíamos triunfadores, sentíamos que era el momento, mucha fe y no estábamos equivocados: nosotros somos ganadores, hemos triunfado, nos quitaron el trofeo de las manos”, lamentó.

“Llegué a Argentina porque mi cuñada conoció a un tresarroyense en Venezuela, se enamoró y se casó”, contó al tiempo que explicó que junto a su esposo y tres hijos decidieron emigrar “por la situación política, económica y social que estábamos pasando y que actualmente se vive”.

“Pude hablar con parte de mi familia, pero hay mucho silencio, mucha tristeza e indignación. Para nosotros como venezolanos este día es muy difícil”, sostuvo.

Además, manifestó que “no quería volver ya porque mis hijos están estudiando, pero si en algún momento queremos regresar. Nuestra esperanza es que muchas personas que la están pasando mal también puedan volver”.

Finalmente, comentó que hay alrededor de 40 venezolanos en Tres Arroyos. “Tenemos una comunidad espectacular”, concluyó

