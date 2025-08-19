Venta de autobomba: “La unidad está en excelentes condiciones”, aseguró el Jefe de Bomberos

“La unidad está en excelentes condiciones y bien cuidada, tiene 57.000 kilómetros”, destacó por LU 24 el jefe del cuerpo activo, Maximiliano Llanos, al referirse al concurso privado de precios por el que saldrán a la venta un camión Mercedes Benz 1628 año 1987 y la escalera mecánica montada sobre el mismo.

“Queremos reemplazarla y decidimos ponerla a la venta. Estamos en tratativas para adquirir una unidad nueva, incluso estuvimos probando una la semana pasada porque es una herramienta necesaria”, precisó Llanos.

Asimismo, señaló que la escalera, marca Metz, debe ser reparada en su parte eléctrica.

El precio base a superar es de U$S 30.000 pagaderos en billetes o al precio de la cotización del dólar oficial tipo vendedor del Banco Nación para el día del efectivo pago. “Estamos expectantes y ya ha llamado gente”, indicó.

El lugar de verificación de la unidad es en la sede del Cuartel de Bomberos, en calle Sargento Cabral y Domingo Vázquez, de 8:00 a 20:00, desde el 20 de agosto al 16 de septiembre de 2025, y se recibirán ofertas hasta el 18 de septiembre a la hora 12:00 en la sede del cuartel. La apertura de los sobres será ese día a la hora 19:00, en tanto la adjudicación se hará el 1º de octubre.

Los oferentes deben cotizar en sobre cerrado con la leyenda “Bomberos concurso privado de precios”, en el anverso del sobre, y en el reverso indicar los datos completos del oferente. El vehículo se entregará una vez hecha la transferencia a nombre del oferente.

La Sociedad de Bomberos Voluntarios de Tres Arroyos se reserva el derecho de adjudicación de las ofertas.

