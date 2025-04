Venta de medicamentos: La Justicia suspende la medida del gobierno

25 abril, 2025 0

El Poder Judicial suspendió el decreto firmado oportunamente por el Presidente Javier Milei con el que había habilitado la venta de medicamentos en cualquier local comercial, por fuera de las farmacias, a nivel nacional.

La decisión fue tomada por la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, de esta manera el tribunal decidió suspender la vigencia de 10 artículos del DNU 70/23 y, en consecuencia, todas las resoluciones reglamentarias también quedan sin efecto.

Ante la nueva decisión judicial, ya no se podrán vender medicamentos, especialmente analgésicos y antiácidos, fuera de las farmacias. Recordemos que en la provincia de Buenos Aires la medida no había sido adoptada dado que el gobierno bonaerense no adhirió a la medida impulsada por Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

