Venta de pollos por encargue este domingo en El Fanal

4 noviembre, 2025 4

La Iglesia Reformada de Tres Arroyos hará este domingo a las 13:00hs su tradicional venta de pollos al asador con ensalada en El Fanal, Pellegrini 850, con el objetivo de recaudar fondos para la casa pastoral.

Los mismos pueden encargarse hasta este viernes, sin excepción. Los pedidos deben hacerse al 2983 469482 (Mariano), 2983 504673 (Cristina), o 2983 610688 (Freddy).

El valor total es de $22.000. Además, como postre, se ofrecen ensaladas de frutas por $3.000 adicionales.

La Iglesia agradece profundamente a todas las personas que colaboran y participan en estas iniciativas, fundamentales para continuar fortaleciendo el trabajo social y espiritual de la comunidad.

