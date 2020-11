Venta de teléfonos celulares: “la gente no compra lo que quiere sino lo que encuentra”

Juan Carlos Iglesias, encargado de la sucursal local de Casa Silvia, habló con LU 24 para comentar la situación que se está viviendo en cuanto a la venta de teléfonos celulares.

En este sentido expresó que “la telefonía sigue siendo el rubro más buscado junto a televisión, hemos encontrado un incremento en la demanda durante la pandemia. Los ensambladores nacionales no han logrado satisfacer la gran demanda que hay”.

“Estamos teniendo un problema porque las producciones están a un 40 o 50%, empezamos a tener de a poco un quiebre, algunas cadenas han logrado mantenerlo porque tenían stock pero últimamente está entrando muy poco”, dijo, al tiempo que agregó que “la gente no compra lo que quiere sino lo que encuentra”.

En cuanto a precios, los equipos más básicos comienzan desde $12.000 o $13.000: “los chicos jóvenes que utilizan muchas aplicaciones no los quieren porque se saturan y se tildan. Los equipos que son para ese uso andan entre $30.000 y $40.000”, manifestó.

“Muchos chicos vienen a consultar y lo ven por internet o en los medios y acá llega un poco más tarde”, sostuvo.

También destacó la presencia del Ahora 12 y Ahora 18 que han dado una gran ventaja para la venta de celulares.

Asimismo, Iglesias aprovechó para destacar lo que fue el nivel de ventas que tuvo el Día de la Madre y manifestó que “tuvimos un número muy elevado, mucho público se ha acercado”.

