Venta particular a cargo de Inmobiliaria Balbuena-Calvete
Este jueves, a partir de las 14:30 horas y hasta las 19:00 en Sadi Carnot 37º, Sonia Calvete y Marina Balbuena realizarán una venta particular.
Lo que se ofrece, mediante cuenta y orden de los dueños es:
Camas
Colchón
Roperos 3 y 4 puertas
Mesas de luz
Chifoniers
Mesa ratona
Juegos de sillones
TV Smart
Lámparas de pie
Microcomponente
Mesa extensible y 6 sillas
Cómoda
Cocina 4 hornallas
Heladera
Mesa de pino y 4 sillas
Platos, vasos, tazas, ollas
Alacena 3 puertas
Entre otros artículos.
Las ventas serán al contado con +10%.
Para más información, consultar a los siguientes teléfonos
Sonia: 2983-642199
Marina Balbuena: 2983-648335