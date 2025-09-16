Venta particular a cargo de Inmobiliaria Balbuena-Calvete

Este jueves, a partir de las 14:30 horas y hasta las 19:00 en Sadi Carnot 37º, Sonia Calvete y Marina Balbuena realizarán una venta particular.

Lo que se ofrece, mediante cuenta y orden de los dueños es:

Camas

Colchón

Roperos 3 y 4 puertas

Mesas de luz

Chifoniers

Mesa ratona

Juegos de sillones

TV Smart

Lámparas de pie

Microcomponente

Mesa extensible y 6 sillas

Cómoda

Cocina 4 hornallas

Heladera

Mesa de pino y 4 sillas

Platos, vasos, tazas, ollas

Alacena 3 puertas

Entre otros artículos.

Las ventas serán al contado con +10%.

Para más información, consultar a los siguientes teléfonos

Sonia: 2983-642199

Marina Balbuena: 2983-648335

